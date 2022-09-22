Теневой мэр Перми: рабочие в центре появились только во время проверки

Депутат Владимир Плотников намерен следить за рабочими, ремонтирующими центр Перми

Ремонтные работы охватили весь центр Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников заметил, что рабочие, занимающиеся благоустройством центра Перми, появились на объектах только во время контрольного визита чиновников. 23 сентября Плотников, которого в политтусовке негласно называют теневым мэром, во главе рабочей группы проконтролировал, как идут ремонты скверов, фасадов домов и тротуаров на улице Ленина.

«У нас любят растянуть ремонты, раскопать, все забыть. Раньше проезжали по улице Ленина — вообще никого [из рабочих] нет. Сегодня идем, приятно глазу — все работают. Может нам раз в неделю выезжать, чтобы у людей действительно желание было, чтобы быстренько все это закончили, а не растягивали и не размазывали», — обратился он к главе департамента ЖКХ мэрии Перми Александру Власову.

Чиновник согласился, что благоустройство центра Перми накануне юбилея города необходимо держать под постоянным контролем. По его словам, большинство работ ведутся по графику. Риски есть только в части ремонта фасадов домов, которыми занимается фонд капремонта. И. о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов также указал, что из-за недоработок фонда проблемы возникают на части домов, где необходимо установить оборудование для архитектурной подсветки, так как это возможно сделать только после окончания ремонта.

Пермь отметит 300-летний юбилей в 2023 году. К дате власти приурочили благоустройство множества различных объектов: должны быть созданы новые парки и скверы, отремонтированы дороги и дома.