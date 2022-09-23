Госдума: за мобилизованными россиянами оставят рабочие места

Период, проведенный на военной службе, зачтется в трудовой стаж мобилизованного
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В соответствии с новыми поправками о сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, за гражданами, призванными на мобилизацию, сохранят их рабочие места. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы РФ.
«В соответствии с документом, военнослужащие смогут вернуться в ту же организацию, где они трудились до поступления на военную службу по контракту или мобилизации, и на ту же должность», — сообщается на сайте Госдумы. Госдумой также отмечается, что изменения позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж.
Ранее спикер нижней палаты Госудмы Вячеслав Володин пообещал мобилизованным россиянам кредитные каникулы и сохранение работы. Он отметил, что государство не бросит таких граждан.
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