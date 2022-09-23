Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые считаются природными антибиотиками

Диетолог Гинзбург: чеснок, лук, клюква, брусника и настой ромашки являются природными антибиотиками

24 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Продукты должны идти дополнением к основной терапии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чеснок, лук, клюква, брусника и настой ромашки могут использованы в качестве профилактических продуктов при определенных заболеваниях, поскольку обладают антибактериальным и противовирусным действием. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки», — заявил Михаил Гинзбург. По словам специалиста, использование этих продуктов должно идти в дополнении с основной терапии, а не замещать ее. «Это все может применятся при соответствующих заболеваниях, но как вспомогательное средство и лучше тоже обсуждать с врачом, потому что здесь антибактериального действия может быть недостаточно», — уточнил он. «В подавляющем большинстве случаев применение данного препарата в конкретной ситуации обеспечит определенный эффект. Это позволяет его применять в аналогичных случаях. А продукты не стандартизируются в этом плане», — добавил доктор медицинских наук. Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал URA.RU, что после перенесенного коронавируса человеку следует отказаться от конфет, арахиса, подсолнечного масла и полуфабрикатов. Он отметил, что компоненты, содержащиеся в этих продуктах, повышают риски развития осложнений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чеснок, лук, клюква, брусника и настой ромашки могут использованы в качестве профилактических продуктов при определенных заболеваниях, поскольку обладают антибактериальным и противовирусным действием. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки», — заявил Михаил Гинзбург. По словам специалиста, использование этих продуктов должно идти в дополнении с основной терапии, а не замещать ее. «Это все может применятся при соответствующих заболеваниях, но как вспомогательное средство и лучше тоже обсуждать с врачом, потому что здесь антибактериального действия может быть недостаточно», — уточнил он. «В подавляющем большинстве случаев применение данного препарата в конкретной ситуации обеспечит определенный эффект. Это позволяет его применять в аналогичных случаях. А продукты не стандартизируются в этом плане», — добавил доктор медицинских наук. Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал URA.RU, что после перенесенного коронавируса человеку следует отказаться от конфет, арахиса, подсолнечного масла и полуфабрикатов. Он отметил, что компоненты, содержащиеся в этих продуктах, повышают риски развития осложнений.