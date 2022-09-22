Пациенты травмцентра Сургута из ДНР проголосовали на референдуме по присоединению Донбасса

Жители ДНР проголосовали на референдуме в сургутском травмцентре Фото: Рамиль Нуриев

Эвакуированные жители Донецкой народной республики, которые проходят лечение в травмцентре Сургута (ХМАО), смогли принять участие в голосовании на референдуме по присоединении Донбасса. В больницу к ним приехала выездная избирательная комиссия, передает корреспондент URA.RU.

Жительница ДНР Галина Дернова, которая проходит лечение в сургутском травмцентре после обстрелов ВСУ, крайне обрадовалась возможности принять участие в референдуме даже вдали от дома. «Мы русские и по паспорту, и по своим убеждениям. Мы никогда не чувствовали, что мы восток Украины. Хочу сказать, что потом буду вспоминать радушный прием в Сургуте и надеюсь, что все будет хорошо», — рассказала она журналистам.

Член избирательной комиссии Роман Таланцев сообщил, что у жителей Донбасса, находящихся в Югре, в срок по 26 сентября есть возможность известить избирком о желании принять участие в референдуме. «Можно обратиться на горячую линию и члены избирательной комиссии отправятся для организации выездного голосования. Приехать они могут даже в квартиру», — рассказал Таланцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ.