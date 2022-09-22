В ХМАО началось голосование на референдуме по присоединению Донбасса

Референдум будет проходить в течение четырех дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ХМАО началось выездное голосование на референдуме за присоединение Донбасса. Оно будет проходить с 23 по 26 сентября, а 27 сентября откроются стационарные участки в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на сайте мэрии Сургута.

«Выездное голосование начнется уже 23 сентября и продлится до 26 сентября включительно. Для его организации члены участковых комиссий будут выезжать по всей территории Югры по установленным маршрутам. При планировании маршрутов будут учитываться список участников референдума и поступающие заявки на участие в голосовании. Отдельное внимание будет уделено пунктам временного размещения, в которых сейчас проживают граждане, эвакуированные с территорий ДНР, ЛНР или прибывшие в наш регион самостоятельно», — указано в сообщении на сайте сургутской администрации.

Руководитель штаба добровольцев Югры Светлана Басова, сама переехавшая в Югру в 2016 году из Горловки, считает, что участие в референдуме очень значимое события для людей, которые были вынуждены переехать в ХМАО из Донбасса. «Для жителей Донецкой, Луганской республик, других территорий, которые сейчас противостоят ВСУ, возможность официально стать частью России дает надежду на мир. Люди приложили много сил для того, чтобы референдумы были объявлены — ведь эту процедуру инициировали сами жители ради своего будущего», — прокомментировала Басова.

Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание войти в состав РФ.