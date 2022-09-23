Полковник в отставке рассказал, какие медикаменты брать с собой мобилизованным

Полковник в отставке Тимошенко: какие медикаменты брать с собой мобилизованным

23 сентября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Мобилизованному могут также пригодиться зеленка, спрей от насморка и капли для глаз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Человеку, призванному на частичную мобилизацию следует взять с собой таблетки от кашля, средства от изжоги, пластыри, а также хлоргексидин. Рекомендациями с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Нужны средства от изжоги, потому что пища для вас может оказаться непривычной по вкусу. Надо будет взять баночку лекарств на названием „Креон“, чтобы поджелудочную могли отрегулировать, помочь ей. Хорошо бы взять пачку лоперамида или лопедиума. Ну и остальные лекарства от кашля, от носа, от болезней глаз, хлоргексидин — обязательно, зеленку — обязательно. Пластырь в пластинках», — сказал полковник в отставке. Тимошенко также отметил, что будут нужны сигареты и спички. «Если не курите сами, можете выменять на сигареты какие-нибудь полезные вещи», — добавил военный эксперт. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность

Человеку, призванному на частичную мобилизацию следует взять с собой таблетки от кашля, средства от изжоги, пластыри, а также хлоргексидин. Рекомендациями с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Нужны средства от изжоги, потому что пища для вас может оказаться непривычной по вкусу. Надо будет взять баночку лекарств на названием „Креон“, чтобы поджелудочную могли отрегулировать, помочь ей. Хорошо бы взять пачку лоперамида или лопедиума. Ну и остальные лекарства от кашля, от носа, от болезней глаз, хлоргексидин — обязательно, зеленку — обязательно. Пластырь в пластинках», — сказал полковник в отставке. Тимошенко также отметил, что будут нужны сигареты и спички. «Если не курите сами, можете выменять на сигареты какие-нибудь полезные вещи», — добавил военный эксперт. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность