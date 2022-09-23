23 сентября 2022

В Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину. Фото

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Последний раз мужчину видели 19 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 45-летний Алексей Рудаков, последний раз мужчину видели 19 сентября. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт» из Свердловской области на официальном сайте.

«Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные спортивные штаны, на ногах бежевые кроссовки», — рассказали поисковики.

С собой у екатеринбуржца была светло-коричневая сумка и черный портфель. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83.

Последний раз мужчин видели 19 сентября
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 45-летний Алексей Рудаков, последний раз мужчину видели 19 сентября. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт» из Свердловской области на официальном сайте. «Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные спортивные штаны, на ногах бежевые кроссовки», — рассказали поисковики. С собой у екатеринбуржца была светло-коричневая сумка и черный портфель. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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