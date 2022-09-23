Последний раз мужчину видели 19 сентября (архивное фото)
В Екатеринбурге пропал 45-летний Алексей Рудаков, последний раз мужчину видели 19 сентября. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт» из Свердловской области на официальном сайте.
«Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные спортивные штаны, на ногах бежевые кроссовки», — рассказали поисковики.
С собой у екатеринбуржца была светло-коричневая сумка и черный портфель. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83.
Последний раз мужчин видели 19 сентября
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