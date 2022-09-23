В Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину. Фото

24 сентября 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели 19 сентября (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 45-летний Алексей Рудаков, последний раз мужчину видели 19 сентября. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт» из Свердловской области на официальном сайте. «Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные спортивные штаны, на ногах бежевые кроссовки», — рассказали поисковики. С собой у екатеринбуржца была светло-коричневая сумка и черный портфель. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83. Последний раз мужчин видели 19 сентября Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 45-летний Алексей Рудаков, последний раз мужчину видели 19 сентября. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт» из Свердловской области на официальном сайте. «Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные спортивные штаны, на ногах бежевые кроссовки», — рассказали поисковики. С собой у екатеринбуржца была светло-коричневая сумка и черный портфель. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83.