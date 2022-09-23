23 сентября 2022
22 сентября 2022

В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, масочный режим
Женщина ушла в неизвестном направлении 24 сентября Фото:

В Тюмени ищут 62-летнюю женщину. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении 24 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Волкова (Беляева) Людмила Александровна 1960 года рождения. 24 сентября 2022 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз женщину видели в синих брюках и куртке и коричневых ботинках. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также данные о местоположении пенсионерки принимает инфорг поиска по телефону 8-982-922-78-84.

Фото:

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В Тюмени ищут 62-летнюю женщину. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении 24 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Волкова (Беляева) Людмила Александровна 1960 года рождения. 24 сентября 2022 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз женщину видели в синих брюках и куртке и коричневых ботинках. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также данные о местоположении пенсионерки принимает инфорг поиска по телефону 8-982-922-78-84.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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