В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

24 сентября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Женщина ушла в неизвестном направлении 24 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ищут 62-летнюю женщину. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении 24 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Волкова (Беляева) Людмила Александровна 1960 года рождения. 24 сентября 2022 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз женщину видели в синих брюках и куртке и коричневых ботинках. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также данные о местоположении пенсионерки принимает инфорг поиска по телефону 8-982-922-78-84. Фото: «ТюменьРегионСпас» в соцсети «Вконтакте»

В Тюмени ищут 62-летнюю женщину. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении 24 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Волкова (Беляева) Людмила Александровна 1960 года рождения. 24 сентября 2022 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз женщину видели в синих брюках и куртке и коричневых ботинках. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также данные о местоположении пенсионерки принимает инфорг поиска по телефону 8-982-922-78-84.