Женщина ушла в неизвестном направлении 24 сентября
В Тюмени ищут 62-летнюю женщину. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении 24 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал человек! Волкова (Беляева) Людмила Александровна 1960 года рождения. 24 сентября 2022 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда.
Последний раз женщину видели в синих брюках и куртке и коричневых ботинках. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также данные о местоположении пенсионерки принимает инфорг поиска по телефону 8-982-922-78-84.
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