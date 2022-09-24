В Германии признали, что референдум в Запорожской области проходит добровольно

24 сентября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Об этом рассказал наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер. «Люди на референдуме в Запорожской области голосуют добровольно. Никакого давления о котором пишут западные СМИ — нет», — сказал он. Его слова цитирует ТАСС. Наблюдатель признал, что все организовано максимально хорошо в существующих условиях. Референдумы на освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября.

Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Об этом рассказал наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер. «Люди на референдуме в Запорожской области голосуют добровольно. Никакого давления о котором пишут западные СМИ — нет», — сказал он. Его слова цитирует ТАСС. Наблюдатель признал, что все организовано максимально хорошо в существующих условиях. Референдумы на освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября.