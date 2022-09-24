В Германии признали, что референдум в Запорожской области проходит добровольно

Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Об этом рассказал наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер.
«Люди на референдуме в Запорожской области голосуют добровольно. Никакого давления о котором пишут западные СМИ — нет», — сказал он. Его слова цитирует ТАСС. Наблюдатель признал, что все организовано максимально хорошо в существующих условиях. Референдумы на освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября.
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