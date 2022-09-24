В Германии признали, что референдум в Запорожской области проходит добровольно

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Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно Фото:
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Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Об этом рассказал наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер.

«Люди на референдуме в Запорожской области голосуют добровольно. Никакого давления о котором пишут западные СМИ — нет», — сказал он. Его слова цитирует ТАСС. Наблюдатель признал, что все организовано максимально хорошо в существующих условиях. Референдумы на освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября.

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Германия признала, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Об этом рассказал наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер. «Люди на референдуме в Запорожской области голосуют добровольно. Никакого давления о котором пишут западные СМИ — нет», — сказал он. Его слова цитирует ТАСС. Наблюдатель признал, что все организовано максимально хорошо в существующих условиях. Референдумы на освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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