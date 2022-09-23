Бывший вице-мэр Сургута вошел в состав правительства Кировской области

Алексей Жердев назначен заместителем председателя правительства Кировской области Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев официально назначен на должность заместителя председателя правительства Кировской области на первом заседании регионального кабмина. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

«Алексею Александровичу [Жердеву] 47 лет, имеет высшее образование, окончил Костромской государственный технологический университет по специальности „Экономика и управление на предприятии“. Имеет опыт работы в федеральных органах налоговой полиции, работал в банковской сфере, на муниципальной службе, предыдущее место работы — ООО „Газпром трансгаз Сургут“. Женат, четверо детей», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Жердев в правительстве Кировской области будет курировать несколько направлений. Среди них — министерство транспорта, министерство строительства, энергетики и ЖКХ, государственную инспекцию строительного надзора, региональную службу по тарифам, государственную жилищную инспекцию.

Ранее URA.RU сообщало, что Жердев проработал в администрации Сургута порядка шести лет. Он был приглашен на должность управделами мэрии, а затем назначен заместителем главы города, став фактически первым вице-мэром. После ухода из мэрии он работал в компании «Газпром трансгаз Сургут». Помимо Жердева, еще два бывших вице-мэра Сургута затем продолжили карьеру в ранге замгубернаторов — Роман Марков является заместителем губернатора Ленинградской области, а Владимир Базаров — вице-губернатором Белгородской области.