В аэропорту Ханты-Мансийска поменяли расписание полетов на декабрь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Аэропорт Ханты-Мансийска внес изменение в расписание рейсов, которое будет действовать с декабря 2025 года. Время вылетов и прилетов по некоторым направлениям изменилось. В Новый год, 31 декабря и 1 января, часть рейсов отменена.

«„Юграавиа“ информирует пассажиров о корректировках расписания рейсов в период с 1 декабря 2025 года. По нескольким маршрутам изменено время движения, а перелеты, запланированные на 31 декабря и 1 января, частично отменены», — сообщил аэропорт Ханты-Мансийска в своем telegram-канале.

Рейс ЮТ-310 Белоярский — Ханты-Мансийск весь декабрь будет прибывать в 13:00 вместо 16:10. На 31 декабря изменено время прибытия рейса ЮТ-302 из Екатеринбурга (14:00 вместо 20:10), вылета ЮТ-116 в Сургут (15:00 вместо 21:00) и отправления ЮТ-320 в Тюмень (14:00 вместо 20:15). С 31 декабря действует новый график рейсов Уфа — Ханты-Мансийск — Уфа: прибытие в 16:30, вылет в 17:20. Отменены рейсы между Ханты-Мансийском и Нижневартовском, Сургутом, Екатеринбургом и Тюменью с 31 декабря по 2 января.

Ранее URA.RU писало, что Росавиация утвердила список субсидированных авиарейсов в ХМАО. В 2026 году в список вошли 40 направлений.

Изменения расписания с 1 декабря 2025 года

Изменения времени вылета и прибытия

Белоярский — Ханты-Мансийск, 01.12.2025–31.12.2025 — прибытие 13:00 (ранее 16:10) — 3 раза в неделю

Екатеринбург — Ханты-Мансийск, 31.12.2025 — прибытие 14:00 (ранее 20:10)

Ханты-Мансийск — Сургут, 31.12.2025 — вылет 15:00 (ранее 21:00)

Ханты-Мансийск — Тюмень, 31.12.2025 — вылет 14:00 (ранее 20:15)

Тюмень — Ханты-Мансийск, 01.01.2026 — прибытие 13:10 (ранее 09:10)

Уфа — Ханты-Мансийск — Уфа. Прибытие 16:30 – вылет 17:20 (ранее прибытие 20:00, вылет 13:00).

Отмены рейсов