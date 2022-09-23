23 сентября 2022

Беженцы в Челябинске и их родные в ЛНР поддержали референдум

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки для голосования на референдуме работают в Челябинске Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Беженка из Луганской народной республики, которая с 2014 года проживает в Челябинске, рассказала, что ее родные проголосовали на референдуме по присоединению к России в Краснодоне. Сама она в субботу пришла на участок в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«У меня мама, сестра и дядя живут в Краснодоне, это 14 километров от России. Вчера они там проголосовали на референдуме, волнуются и очень рады присоединению. Маме 76 лет, она переехать не может, все останутся там», — сообщила беженка корреспонденту URA.RU.

Женщина пояснила, что живет в Челябинске с 2014 года. Она работает на обувной фабрике, имеет временную прописку.

В Челябинской области проживает порядка 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы могут проголосовать в Челябинске.

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Беженка из Луганской народной республики, которая с 2014 года проживает в Челябинске, рассказала, что ее родные проголосовали на референдуме по присоединению к России в Краснодоне. Сама она в субботу пришла на участок в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «У меня мама, сестра и дядя живут в Краснодоне, это 14 километров от России. Вчера они там проголосовали на референдуме, волнуются и очень рады присоединению. Маме 76 лет, она переехать не может, все останутся там», — сообщила беженка корреспонденту URA.RU. Женщина пояснила, что живет в Челябинске с 2014 года. Она работает на обувной фабрике, имеет временную прописку. В Челябинской области проживает порядка 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы могут проголосовать в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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