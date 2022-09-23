Экс-чиновница из Сургута назначена министром в правительстве Кировской области

24 сентября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области. «Ирина Вячеславовна [Гордеева] имеет высшее юридическое образование. Более 15 лет опыта работы в юридической сфере — в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области, государственной жилищной инспекции Костромской области, Костромской областной Ассоциации управляющих ресурсоснабжающих организаций, возглавляла правовое управление администрации города Сургута, имеет большой опыт преподавательской деятельности, — представил чиновницу на первом заседании регионального правительства губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев назначен заместителем председателя правительства Кировской области. Он будет курировать работу областных министерств строительства, ЖКХ и энергетики, транспорта и ряда других служб.

Экс-начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области. «Ирина Вячеславовна [Гордеева] имеет высшее юридическое образование. Более 15 лет опыта работы в юридической сфере — в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области, государственной жилищной инспекции Костромской области, Костромской областной Ассоциации управляющих ресурсоснабжающих организаций, возглавляла правовое управление администрации города Сургута, имеет большой опыт преподавательской деятельности, — представил чиновницу на первом заседании регионального правительства губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев назначен заместителем председателя правительства Кировской области. Он будет курировать работу областных министерств строительства, ЖКХ и энергетики, транспорта и ряда других служб.