23 сентября 2022

Экс-чиновница из Сургута назначена министром в правительстве Кировской области

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Заседание комиссии по выбору руководителя управления физической культуры и спорта. Сургут , гордеева ирина
Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области Фото:

Экс-начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

«Ирина Вячеславовна [Гордеева] имеет высшее юридическое образование. Более 15 лет опыта работы в юридической сфере — в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области, государственной жилищной инспекции Костромской области, Костромской областной Ассоциации управляющих ресурсоснабжающих организаций, возглавляла правовое управление администрации города Сургута, имеет большой опыт преподавательской деятельности, — представил чиновницу на первом заседании регионального правительства губернатор Кировской области Александр Соколов.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев назначен заместителем председателя правительства Кировской области. Он будет курировать работу областных министерств строительства, ЖКХ и энергетики, транспорта и ряда других служб.

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Экс-начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева назначена министром юстиции Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области. «Ирина Вячеславовна [Гордеева] имеет высшее юридическое образование. Более 15 лет опыта работы в юридической сфере — в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области, государственной жилищной инспекции Костромской области, Костромской областной Ассоциации управляющих ресурсоснабжающих организаций, возглавляла правовое управление администрации города Сургута, имеет большой опыт преподавательской деятельности, — представил чиновницу на первом заседании регионального правительства губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев назначен заместителем председателя правительства Кировской области. Он будет курировать работу областных министерств строительства, ЖКХ и энергетики, транспорта и ряда других служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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