В администрации Кургана рассказали, когда дадут тепло

На начало октября в Кургане запланирован запуск тепла для жилых зданий. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.
«С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и иных потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности по заявкам обслуживающих организаций, согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год», — указано на сайте мэрии Кургана.
Социально значимые объекты начать отапливать планируют чуть раньше. Согласно постановлению главы города Елены Ситниковой, школы, детсады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. В 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления.
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