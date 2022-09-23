В администрации Кургана рассказали, когда дадут тепло

Тепло в дома курганцев поступит 3 октября

24 сентября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Отопление в домах Кургана обещают дать в начале октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На начало октября в Кургане запланирован запуск тепла для жилых зданий. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации. «С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и иных потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности по заявкам обслуживающих организаций, согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год», — указано на сайте мэрии Кургана. Социально значимые объекты начать отапливать планируют чуть раньше. Согласно постановлению главы города Елены Ситниковой, школы, детсады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. В 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления.

На начало октября в Кургане запланирован запуск тепла для жилых зданий. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации. «С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и иных потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности по заявкам обслуживающих организаций, согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год», — указано на сайте мэрии Кургана. Социально значимые объекты начать отапливать планируют чуть раньше. Согласно постановлению главы города Елены Ситниковой, школы, детсады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. В 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления.