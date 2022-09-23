23 сентября 2022

В администрации Кургана рассказали, когда дадут тепло

Тепло в дома курганцев поступит 3 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, батарея, зима, тепло, отопление, тапки, холод, подача тепла
Отопление в домах Кургана обещают дать в начале октября Фото:

На начало октября в Кургане запланирован запуск тепла для жилых зданий. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.

«С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и иных потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности по заявкам обслуживающих организаций, согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год», — указано на сайте мэрии Кургана.

Социально значимые объекты начать отапливать планируют чуть раньше. Согласно постановлению главы города Елены Ситниковой, школы, детсады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. В 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления.

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На начало октября в Кургане запланирован запуск тепла для жилых зданий. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации. «С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и иных потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности по заявкам обслуживающих организаций, согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год», — указано на сайте мэрии Кургана. Социально значимые объекты начать отапливать планируют чуть раньше. Согласно постановлению главы города Елены Ситниковой, школы, детсады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. В 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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