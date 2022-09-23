Клава Кока решила стать примером для всех. Фото

Клава Кока пожертвовала сто тысяч рублей девушке с болезнью Гиппеля — Линдау

24 сентября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Клава Кока помогла девушке с тремя опухолями в мозге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) пожертвовала сто тысяч рублей девушке с тремя опухолями в мозге (болезнь фон Гиппеля — Линдау). Артистка в своих соцсетях заявила, что таким образом решила показать пример другим людям. «Давайте делать добрые дела вместе! Поможем прекрасной девушке справиться с тяжелой болезнью. Ее история откликнулась в моем сердце», — написала Клава Кока, прикрепив скриншот с транзакцией. Исполнительница помогла 22-летней девушке, которая занимается созданием винтажной одежды. В 2019 году у нее обнаружили опухоль в головном мозге. После экстренной операции у нее обнаружили еще три опухоли. После череды операций болезнь не удалось излечить. «Я поняла, что это нужно принять. Это живет внутри меня. Значит, это часть меня», — написала девушка в июле 2022 года. Также Клава Кока пояснила, что очень много помогает нуждающимся людям. «Я часто помогаю тем, кем проникаюсь. Просто почти не говорю об этом. Сейчас самое время творить добрые дела. Вперед!», — резюмировала певица. Болезнь Гиппеля — Линдау — группа прогрессирующих патологий (факоматоз), при которых доброкачественные опухоли центральной нервной системы мозжечка (гемангиобластомы) сочетаются с сосудистыми опухолями спинного мозга (ангиомы). Симптомами заболевания являются — кровоизлияние в глазное яблоко или мозжечковые расстройства. Обычно симптомы становятся очевидными после 20 лет. Певица пожертвовала 100 тысяч рублей девушке с болезнью Гиппеля — Линдау Скриншот: соцсеть Клавы Коки Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) пожертвовала сто тысяч рублей девушке с тремя опухолями в мозге (болезнь фон Гиппеля — Линдау). Артистка в своих соцсетях заявила, что таким образом решила показать пример другим людям. «Давайте делать добрые дела вместе! Поможем прекрасной девушке справиться с тяжелой болезнью. Ее история откликнулась в моем сердце», — написала Клава Кока, прикрепив скриншот с транзакцией. Исполнительница помогла 22-летней девушке, которая занимается созданием винтажной одежды. В 2019 году у нее обнаружили опухоль в головном мозге. После экстренной операции у нее обнаружили еще три опухоли. После череды операций болезнь не удалось излечить. «Я поняла, что это нужно принять. Это живет внутри меня. Значит, это часть меня», — написала девушка в июле 2022 года. Также Клава Кока пояснила, что очень много помогает нуждающимся людям. «Я часто помогаю тем, кем проникаюсь. Просто почти не говорю об этом. Сейчас самое время творить добрые дела. Вперед!», — резюмировала певица. Болезнь Гиппеля — Линдау — группа прогрессирующих патологий (факоматоз), при которых доброкачественные опухоли центральной нервной системы мозжечка (гемангиобластомы) сочетаются с сосудистыми опухолями спинного мозга (ангиомы). Симптомами заболевания являются — кровоизлияние в глазное яблоко или мозжечковые расстройства. Обычно симптомы становятся очевидными после 20 лет.