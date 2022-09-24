Ноябрьск расположен в южной части округа, первый снег в северных районах выпал раньше
В Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
«В Ноябрьске первый снег, ура. Скоро будем лепить снеговиков», — написал анонимный автор.
«Пора щетки для очистки от снега в машины положить», — поделился Слава Котельников. «Будем лепить», — написала Марина Алиева. «Вот радости-то», — прокомментировала Алиса Наильевна. Ноябрьск расположен в южной части округа.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.
Первый снег в Ноябрьске
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