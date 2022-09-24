24 сентября 2022
23 сентября 2022

Первый снег порадовал жителей Ноябрьска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, первый снег, осень
Ноябрьск расположен в южной части округа, первый снег в северных районах выпал раньше Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Ноябрьске первый снег, ура. Скоро будем лепить снеговиков», — написал анонимный автор.

«Пора щетки для очистки от снега в машины положить», — поделился Слава Котельников. «Будем лепить», — написала Марина Алиева. «Вот радости-то», — прокомментировала Алиса Наильевна. Ноябрьск расположен в южной части округа.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.

Первый снег в Ноябрьске

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В Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «В Ноябрьске первый снег, ура. Скоро будем лепить снеговиков», — написал анонимный автор. «Пора щетки для очистки от снега в машины положить», — поделился Слава Котельников. «Будем лепить», — написала Марина Алиева. «Вот радости-то», — прокомментировала Алиса Наильевна. Ноябрьск расположен в южной части округа. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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