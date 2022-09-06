06 сентября 2022

В ЯНАО выпал первый снег. Фото

В ЯНАО выпал первый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Сургут, рябина, зима, природа, первый снег, желтая листва, осень
Жители ЯНАО начали публиковать фото первого снега (архивное фото) Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.

«И я делюсь. Сегодня сфотографировали с окна поезда», — написала пользователь с именем Гульфина в telegram-канале «Округ белых ночей».

Также о первом снеге ранее рассказал руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «В горах сегодня выпал снежок. Для 68 ребят 16-17 лет, которые сейчас на наших учебно-тренировочных сборах, это главное событие дня. Ходят, фотографируют, улыбаются», — отметил он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды.Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.

Первый снег

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото. «И я делюсь. Сегодня сфотографировали с окна поезда», — написала пользователь с именем Гульфина в telegram-канале «Округ белых ночей». Также о первом снеге ранее рассказал руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «В горах сегодня выпал снежок. Для 68 ребят 16-17 лет, которые сейчас на наших учебно-тренировочных сборах, это главное событие дня. Ходят, фотографируют, улыбаются», — отметил он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды.Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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