В ЯНАО выпал первый снег

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.
«И я делюсь. Сегодня сфотографировали с окна поезда», — написала пользователь с именем Гульфина в telegram-канале «Округ белых ночей».
Также о первом снеге ранее рассказал руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «В горах сегодня выпал снежок. Для 68 ребят 16-17 лет, которые сейчас на наших учебно-тренировочных сборах, это главное событие дня. Ходят, фотографируют, улыбаются», — отметил он в своем telegram-канале.
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото. «И я делюсь. Сегодня сфотографировали с окна поезда», — написала пользователь с именем Гульфина в telegram-канале «Округ белых ночей». Также о первом снеге ранее рассказал руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «В горах сегодня выпал снежок. Для 68 ребят 16-17 лет, которые сейчас на наших учебно-тренировочных сборах, это главное событие дня. Ходят, фотографируют, улыбаются», — отметил он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды.Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.