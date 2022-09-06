В ЯНАО выпал первый снег

Жители ЯНАО начали публиковать фото первого снега (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Харп выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили читатели, приславшие соответствующее фото.

«И я делюсь. Сегодня сфотографировали с окна поезда», — написала пользователь с именем Гульфина в telegram-канале «Округ белых ночей».

Также о первом снеге ранее рассказал руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «В горах сегодня выпал снежок. Для 68 ребят 16-17 лет, которые сейчас на наших учебно-тренировочных сборах, это главное событие дня. Ходят, фотографируют, улыбаются», — отметил он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды .Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.