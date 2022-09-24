Компании ЯНАО нарастили прибыль на фоне санкций

Выручка компаний увеличилась почти в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ среди регионов арктической зоны РФ по росту выручки крупных и средних предприятий за март—июнь текущего года. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть».

«В абсолютных цифрах лидером стал Ямало-Ненецкий АО. Выручка компаний округа составила почти на триллион (900 млрд) рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года или +52%», — уточнили в telegram-канале «СевМорПуть».

Санкции в отношении РФ были наложены рядом западных стран после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая стартовала 24 февраля. Цель запретов — нанести удар по социальной, экономической и другим сферам жизни россиян.