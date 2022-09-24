24 сентября 2022
23 сентября 2022

Компании ЯНАО нарастили прибыль на фоне санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Выручка компаний увеличилась почти в два раза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ среди регионов арктической зоны РФ по росту выручки крупных и средних предприятий за март—июнь текущего года. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть».

«В абсолютных цифрах лидером стал Ямало-Ненецкий АО. Выручка компаний округа составила почти на триллион (900 млрд) рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года или +52%», — уточнили в telegram-канале «СевМорПуть».

Санкции в отношении РФ были наложены рядом западных стран после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая стартовала 24 февраля. Цель запретов — нанести удар по социальной, экономической и другим сферам жизни россиян.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ среди регионов арктической зоны РФ по росту выручки крупных и средних предприятий за март—июнь текущего года. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть». «В абсолютных цифрах лидером стал Ямало-Ненецкий АО. Выручка компаний округа составила почти на триллион (900 млрд) рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года или +52%», — уточнили в telegram-канале «СевМорПуть». Санкции в отношении РФ были наложены рядом западных стран после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая стартовала 24 февраля. Цель запретов — нанести удар по социальной, экономической и другим сферам жизни россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...