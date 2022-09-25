Более 2,5 тысячи жителей РФ и Донбасса подали заявку на кадровый конкурс от президента РФ

25 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Из участников конкурса «Лидеры возрождения» будет организован кадровый резерв Донбасса, Запорожья и Херсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 2,5 тысячи управленцев подали заявку на участие в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения», который проходит при поддержке президента РФ Владимира Путина. Он состоится одновременно с референдумами на территориях, которые желают присоединиться к России: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На конкурс зарегистрировались как жители этих регионов, так и граждане РФ. «Уже более 2,5 тысячи человек зарегистрировались на конкурсы „Лидеры возрождения“. Большое число участников в столь короткие сроки — это свидетельство веры людей в Россию. То, что конкурсы стартовали практически одновременно с референдумами, воодушевило жителей и Донецкой, и Луганской народных республик, которые восемь лет сражались за свою независимость, и жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей», — приводит пресс-служба конкурса слова исполнительного директора «Лидеров возрождения» Антона Серикова. Активно регистрируются на конкурс военнослужащие. По словам бойца Народной милиции ДНР Глеба, он принимает участие в проекте, чтобы вывести предпринимательство в республике на новый уровень. «Хочу, чтобы в Донбассе было производство, были услуги, было импортозамещение, а не просто купи-продай. Чтобы наш регион стал процветающим», — заявил он. Директор школы в Каховке Херсонской области Елена Мартынова хочет изменить систему преподавания истории в регионе. «Не хочу прежней интерпретации нашей истории, хочу, чтобы она была написана правильно, так же честно, как нам преподавали во времена СССР, чтобы писали ее мы. Благодаря конкурсу я смогу реализовать свою мечту, а самое главное, я хочу, чтобы моя дочь мной гордилась», — говорит она. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, многие жители республики, которые временно покинули ее, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что сейчас проект «Лидеры возрождения» имеет особое значение. «Республики выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь. Поэтому они заявляют на референдуме: „Мы возвращаемся домой!“», — отметил он. Руководитель ВГА Запорожской Евгений Балицкий и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также отметили высокую активность местных жителей при регистрации на конкурс. «Конкурс позволит не только в полной мере реализовать человеческий потенциал Запорожья, но и успешно интегрировать наши молодые кадры в российскую систему государственного управления, усилив тем самым наше общее единое государство», — подчеркнул глава Запорожья. Проект «Лидеры возрождения» проводится в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях впервые. Принять в них участие могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Финалисты и победители конкурса будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться руководители в органах госвласти и местного самоуправления. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации. Россия приводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. На данный момент российские войска контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся Луганская народная республика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 2,5 тысячи управленцев подали заявку на участие в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения», который проходит при поддержке президента РФ Владимира Путина. Он состоится одновременно с референдумами на территориях, которые желают присоединиться к России: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На конкурс зарегистрировались как жители этих регионов, так и граждане РФ. «Уже более 2,5 тысячи человек зарегистрировались на конкурсы „Лидеры возрождения“. Большое число участников в столь короткие сроки — это свидетельство веры людей в Россию. То, что конкурсы стартовали практически одновременно с референдумами, воодушевило жителей и Донецкой, и Луганской народных республик, которые восемь лет сражались за свою независимость, и жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей», — приводит пресс-служба конкурса слова исполнительного директора «Лидеров возрождения» Антона Серикова. Активно регистрируются на конкурс военнослужащие. По словам бойца Народной милиции ДНР Глеба, он принимает участие в проекте, чтобы вывести предпринимательство в республике на новый уровень. «Хочу, чтобы в Донбассе было производство, были услуги, было импортозамещение, а не просто купи-продай. Чтобы наш регион стал процветающим», — заявил он. Директор школы в Каховке Херсонской области Елена Мартынова хочет изменить систему преподавания истории в регионе. «Не хочу прежней интерпретации нашей истории, хочу, чтобы она была написана правильно, так же честно, как нам преподавали во времена СССР, чтобы писали ее мы. Благодаря конкурсу я смогу реализовать свою мечту, а самое главное, я хочу, чтобы моя дочь мной гордилась», — говорит она. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, многие жители республики, которые временно покинули ее, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что сейчас проект «Лидеры возрождения» имеет особое значение. «Республики выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь. Поэтому они заявляют на референдуме: „Мы возвращаемся домой!“», — отметил он. Руководитель ВГА Запорожской Евгений Балицкий и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также отметили высокую активность местных жителей при регистрации на конкурс. «Конкурс позволит не только в полной мере реализовать человеческий потенциал Запорожья, но и успешно интегрировать наши молодые кадры в российскую систему государственного управления, усилив тем самым наше общее единое государство», — подчеркнул глава Запорожья. Проект «Лидеры возрождения» проводится в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях впервые. Принять в них участие могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Финалисты и победители конкурса будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться руководители в органах госвласти и местного самоуправления. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации. Россия приводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. На данный момент российские войска контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся Луганская народная республика.