В Донбассе стартовали кадровые конкурсы от президента РФ: участвовать могут военные

22 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Те, кто защищает ДНР и ЛНР на военной службе, могут подать заявку ан конкурс по упрощенной процедуре Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР И ЛНР — на освобожденных российскими войсками территориях — начали проходить кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», которые строятся по такой же модели, как и российский конкурс управленцев «Лидеры России». Саму инициативу их проведения одобрил российский президент Владимир Путин. Участвовать в них могут и военные, добровольно заступившие на службу. «22 сентября состоялись пресс-мероприятия, посвященные запуску кадровых конкурсов „Лидеры возрождения“ в Донецкой и Луганской народных республиках. В каждом из них приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава соответствующей республики, а также представители Общественных советов и организационных комитетов конкурсов и эксперты», — сообщается в пресс-релизе конкурса. Кириенко уже оценил степень важности проводимых мероприятий. Он убежден, что конкурсы помогут талантливым управленцам быстрее подняться по карьерной лестнице и помочь жителям освобожденных территорий сделать жизнь лучше. «По поручению президента РФ мы запускаем конкурсы „Лидеры возрождения“. Есть ощущение, что если в России такой конкурс — это социальный лифт, то в Донбассе это может быть „социальной ракетой“. Народные республики имеют большой спрос на квалифицированных управленцев», — отметил он. Те, кто защищает ДНР и ЛНР на военной службе, могут подать заявку по упрощенной процедуре. Победители будут включены в кадровые резервы, из которых их назначат на руководящие должности, он также получат по миллиону рублей на обучение в РФ. «Необходим эффективный механизм поиска, отбора и обучения управленческих кадров. Для восстановления мирной жизни республика остро нуждается в профессионалах», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Правильно принято решение, что нам надо подготовить как раз заинтересованных ребят, которые хотят заниматься этим, у которых есть хорошее патриотическое настроение. Важно, чтобы это были те люди, которые сегодня непосредственно живут на территории», — пояснил полномочный представитель президента РФ в УрФО, член Общественного совета конкурса Владимир Якушев. «Уже сегодня мы должны думать о возрождении экономической мощи и величия Луганского края. Приглашаю всех, кто готов трудиться и кому не безразлична судьба Родины, принять участие в конкурсе», — сделал заявление глава ЛНР Леонид Пасечник. 21 сентября аналогичные кадровые конкурсы стартовали в Запорожской и Херсонской областях. Мероприятия в Донбассе проводятся впервые. Принять в них участие могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Россия приводит вынужденную спецоперацию с конца февраля этого года. На данный момент российские войска контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся Луганская народная республика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ДНР И ЛНР — на освобожденных российскими войсками территориях — начали проходить кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», которые строятся по такой же модели, как и российский конкурс управленцев «Лидеры России». Саму инициативу их проведения одобрил российский президент Владимир Путин. Участвовать в них могут и военные, добровольно заступившие на службу. «22 сентября состоялись пресс-мероприятия, посвященные запуску кадровых конкурсов „Лидеры возрождения“ в Донецкой и Луганской народных республиках. В каждом из них приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава соответствующей республики, а также представители Общественных советов и организационных комитетов конкурсов и эксперты», — сообщается в пресс-релизе конкурса. Кириенко уже оценил степень важности проводимых мероприятий. Он убежден, что конкурсы помогут талантливым управленцам быстрее подняться по карьерной лестнице и помочь жителям освобожденных территорий сделать жизнь лучше. «По поручению президента РФ мы запускаем конкурсы „Лидеры возрождения“. Есть ощущение, что если в России такой конкурс — это социальный лифт, то в Донбассе это может быть „социальной ракетой“. Народные республики имеют большой спрос на квалифицированных управленцев», — отметил он. Те, кто защищает ДНР и ЛНР на военной службе, могут подать заявку по упрощенной процедуре. Победители будут включены в кадровые резервы, из которых их назначат на руководящие должности, он также получат по миллиону рублей на обучение в РФ. «Необходим эффективный механизм поиска, отбора и обучения управленческих кадров. Для восстановления мирной жизни республика остро нуждается в профессионалах», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Правильно принято решение, что нам надо подготовить как раз заинтересованных ребят, которые хотят заниматься этим, у которых есть хорошее патриотическое настроение. Важно, чтобы это были те люди, которые сегодня непосредственно живут на территории», — пояснил полномочный представитель президента РФ в УрФО, член Общественного совета конкурса Владимир Якушев. «Уже сегодня мы должны думать о возрождении экономической мощи и величия Луганского края. Приглашаю всех, кто готов трудиться и кому не безразлична судьба Родины, принять участие в конкурсе», — сделал заявление глава ЛНР Леонид Пасечник. 21 сентября аналогичные кадровые конкурсы стартовали в Запорожской и Херсонской областях. Мероприятия в Донбассе проводятся впервые. Принять в них участие могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Россия приводит вынужденную спецоперацию с конца февраля этого года. На данный момент российские войска контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся Луганская народная республика.