Депутат Госдумы пообещал сделать из освобожденных РФ территорий второй Крым

Крым — яркий пример того, в каком направлении будет двигаться Запорожская область. Об этом корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, который выступает международным наблюдателем на референдуме в Запорожской области.
«Именно с этой целью мы здесь и находимся, чтобы помочь жителям Запорожской области гораздо легче пройти этот путь. В Крыму мы успели набить шишки и набраться опыта и понимаем, по какой тропе необходимо идти, чтобы не выдумывать велосипед. Мы всячески поможем Запорожской области решить все стоящие перед ней задачи», — заявил Шеремет.
Он добавил, что у людей в Запорожье сейчас самый настоящий праздник. Крым, по его словам, является одним из самых процветающих регионов России и за восемь лет претерпел кардинальные изменения.
В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения. Наблюдать за проведением голосования приехали больше сотни иностранных экспертов из Европы, Южной Америки и Африки.
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Крым — яркий пример того, в каком направлении будет двигаться Запорожская область. Об этом корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, который выступает международным наблюдателем на референдуме в Запорожской области. «Именно с этой целью мы здесь и находимся, чтобы помочь жителям Запорожской области гораздо легче пройти этот путь. В Крыму мы успели набить шишки и набраться опыта и понимаем, по какой тропе необходимо идти, чтобы не выдумывать велосипед. Мы всячески поможем Запорожской области решить все стоящие перед ней задачи», — заявил Шеремет. Он добавил, что у людей в Запорожье сейчас самый настоящий праздник. Крым, по его словам, является одним из самых процветающих регионов России и за восемь лет претерпел кардинальные изменения. В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения. Наблюдать за проведением голосования приехали больше сотни иностранных экспертов из Европы, Южной Америки и Африки.