Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями первого снега

Жители ЯНАО радуются первому снегу (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) выпал первый снег. Фотографиями поделились жители города в социальных сетях.
«Снег нужен? А в Новом Уренгое он уже выпал», — пишут жители города.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск».
Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями выпавшего снега
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