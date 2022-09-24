24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями первого снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО радуются первому снегу (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) выпал первый снег. Фотографиями поделились жители города в социальных сетях.

«Снег нужен? А в Новом Уренгое он уже выпал», — пишут жители города.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск».

Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями выпавшего снега

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В Новом Уренгое (ЯНАО) выпал первый снег. Фотографиями поделились жители города в социальных сетях. «Снег нужен? А в Новом Уренгое он уже выпал», — пишут жители города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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