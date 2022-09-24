Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями первого снега

25 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО радуются первому снегу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) выпал первый снег. Фотографиями поделились жители города в социальных сетях. «Снег нужен? А в Новом Уренгое он уже выпал», — пишут жители города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск». Жители Нового Уренгоя делятся фотографиями выпавшего снега

В Новом Уренгое (ЯНАО) выпал первый снег. Фотографиями поделились жители города в социальных сетях. «Снег нужен? А в Новом Уренгое он уже выпал», — пишут жители города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выпал первый снег. Пост с эмоциями жителей и фото опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск».