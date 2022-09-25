Диетолог Русакова призвала после 40 лет потреблять меньше мяса, молока и мучного

26 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Блюда из пшеничной муки ограничивают из-за недостатка ферментов, объяснила Дарья Русакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Людям после 40 лет нужно сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и пшеничной муки. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен). Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Красное мясо лучше ограничить до одного-двух раз в неделю», — сказала Дарья Русакова. Она отметила, что важно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами. «Из напитков лучше отдать предпочтение воде без газа и добавок, чаю и кофе до пяти чашек в день, а также нежирным кисломолочным продуктам. Пищевые волокна стоит чаще включать в свой рацион. Так как их употребление является профилактикой онкологических заболеваний и атеросклероза. Пищевыми волокнами богаты овощи, фрукты, зелень и цельное зерно», — сообщила диетолог. Нутрициолог призвала сохранять активность и полноценный сон. «Подключение регулярных занятий спортом просто необходимо для коррекции и поддержания веса. Посильные кардионагрузки, например, утренняя гимнастика, прогулка на свежем воздухе, плавание, велосипед повышают обменные процессы в организме и улучшают здоровье в целом. Помимо питания и спорта, необходимо отрегулировать свой сон — полноценный, семь-восемь часов. Во сне человек не только отдыхает, но и худеет», — заключила Русакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Людям после 40 лет нужно сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и пшеничной муки. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен). Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Красное мясо лучше ограничить до одного-двух раз в неделю», — сказала Дарья Русакова. Она отметила, что важно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами. «Из напитков лучше отдать предпочтение воде без газа и добавок, чаю и кофе до пяти чашек в день, а также нежирным кисломолочным продуктам. Пищевые волокна стоит чаще включать в свой рацион. Так как их употребление является профилактикой онкологических заболеваний и атеросклероза. Пищевыми волокнами богаты овощи, фрукты, зелень и цельное зерно», — сообщила диетолог. Нутрициолог призвала сохранять активность и полноценный сон. «Подключение регулярных занятий спортом просто необходимо для коррекции и поддержания веса. Посильные кардионагрузки, например, утренняя гимнастика, прогулка на свежем воздухе, плавание, велосипед повышают обменные процессы в организме и улучшают здоровье в целом. Помимо питания и спорта, необходимо отрегулировать свой сон — полноценный, семь-восемь часов. Во сне человек не только отдыхает, но и худеет», — заключила Русакова.