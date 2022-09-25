Власти РФ предупредили об отсутствии альтернативной службы при мобилизации

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, поезд, армия, солдаты, призывники, отправка в армию, служба, проводы в армию, руки
В условиях мобилизации не предусмотрена альтернативная служба, сообщили на «Объясняем.рф» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Альтернативная гражданская служба в условиях мобилизации не предусмотрена. Такое пояснение было опубликовано на официальном портале информирования граждан «Объясняем.рф».

«Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — говорится в сообщении на сайте. Такой ответ был дан на вопрос «Есть ли альтернативная гражданская служба (АГС) при призыве по мобилизации?».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.

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Альтернативная гражданская служба в условиях мобилизации не предусмотрена. Такое пояснение было опубликовано на официальном портале информирования граждан «Объясняем.рф». «Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — говорится в сообщении на сайте. Такой ответ был дан на вопрос «Есть ли альтернативная гражданская служба (АГС) при призыве по мобилизации?». Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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