Казахстанские пограничники задержали трех россиян, уклонившихся от мобилизации

Казахстанские пограничники задержали трех россиян, пытавшихся нарушить границу, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщается на сайте Комитет национальной безопасности Казахстана.
«Пограничный наряд подразделения „Тобол“ Департамента пограничной службы по Костанайской области задержал трех граждан РФ, которые пытались нарушить границу в обход действующих пунктов пропуска. Нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России», — говорится в сообщении.
В данный момент задержанных опрашивают, после чего их передадут российской стороне. В пресс-службе КНБ РК напомнили, что пограничная охрана и пункты пропуска работают в усиленном режиме.
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Глава Минобороны Сергей Шойгу, уточнил, что в первую очередь будут призваны люди с боевым опытом, проходившие срочную службу и имеющие военно-учетную специальность. Всего будет призвано 300 тысяч человек.
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Казахстанские пограничники задержали трех россиян, пытавшихся нарушить границу, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщается на сайте Комитет национальной безопасности Казахстана. «Пограничный наряд подразделения „Тобол“ Департамента пограничной службы по Костанайской области задержал трех граждан РФ, которые пытались нарушить границу в обход действующих пунктов пропуска. Нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России», — говорится в сообщении. В данный момент задержанных опрашивают, после чего их передадут российской стороне. В пресс-службе КНБ РК напомнили, что пограничная охрана и пункты пропуска работают в усиленном режиме. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Глава Минобороны Сергей Шойгу, уточнил, что в первую очередь будут призваны люди с боевым опытом, проходившие срочную службу и имеющие военно-учетную специальность. Всего будет призвано 300 тысяч человек.