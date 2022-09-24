Шумков хочет вернуть советский опыт по сборам для военных запаса

25 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что в школы и ССУЗы нужно вернуть военную подготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет вернуть советский опыт по военным сборам. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Был неплохой советский опыт. Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учетом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — пишет Шумков. Губернатор считает, что «пришло время возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе». Также, по его мнению, в школы и ССУЗы нужно вернуть базовую военную подготовку. Ранее губернатор Шумков отменил часть социальных выплат. Как написано в правовом акте, материальная поддержка не будет предоставляться гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет вернуть советский опыт по военным сборам. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Был неплохой советский опыт. Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учетом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — пишет Шумков. Губернатор считает, что «пришло время возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе». Также, по его мнению, в школы и ССУЗы нужно вернуть базовую военную подготовку. Ранее губернатор Шумков отменил часть социальных выплат. Как написано в правовом акте, материальная поддержка не будет предоставляться гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении.