Шумков хочет вернуть советский опыт по сборам для военных запаса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет вернуть советский опыт по военным сборам. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Был неплохой советский опыт. Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учетом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — пишет Шумков.
Губернатор считает, что «пришло время возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе». Также, по его мнению, в школы и ССУЗы нужно вернуть базовую военную подготовку.
Ранее губернатор Шумков отменил часть социальных выплат. Как написано в правовом акте, материальная поддержка не будет предоставляться гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»