24 сентября 2022
23 сентября 2022

Шумков хочет вернуть советский опыт по сборам для военных запаса

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Шумков считает, что в школы и ССУЗы нужно вернуть военную подготовку Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет вернуть советский опыт по военным сборам. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Был неплохой советский опыт. Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учетом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — пишет Шумков.

Губернатор считает, что «пришло время возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе». Также, по его мнению, в школы и ССУЗы нужно вернуть базовую военную подготовку.

Ранее губернатор Шумков отменил часть социальных выплат. Как написано в правовом акте, материальная поддержка не будет предоставляться гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет вернуть советский опыт по военным сборам. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Был неплохой советский опыт. Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учетом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — пишет Шумков. Губернатор считает, что «пришло время возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе». Также, по его мнению, в школы и ССУЗы нужно вернуть базовую военную подготовку. Ранее губернатор Шумков отменил часть социальных выплат. Как написано в правовом акте, материальная поддержка не будет предоставляться гражданам, лишенным родительских прав, а также семьям, находящимся в социально опасном положении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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