Беженка из ЛНР на референдуме в Екатеринбурге вспомнила бомбежки от ВСУ. Видео

26 сентября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

С 23 по 27 города проходит референдум о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из Луганска Светлана Тарабановская, придя на референдум о вхождении ЛНР в состав России, вспомнила, как покинула регион восемь лет назад. Если республика станет частью РФ, она готова будет туда съездить, рассказала женщина URA.RU. «Рада за Луганск, рада, что такая возможность [появилась]. Я уже здесь [в Свердловской области] восемь лет. Когда война началась и нас бомбили, пришлось уехать. Сегодня с удовольствием с сыном мы приехали, проголосовали за Луганск — чтобы он вошел в состав России», — поделилась пенсионерка. По ее словам, в ЛНР у нее остались дочь и внучка. Связи с ними последние два дня не было. «Переживаю. Бомбят. Снаряды летят в сторону России, Белгорода. Я думаю, что [они, родственники] голосуют», — добавила Светлана Тарабановская. «Я уже здесь [в Свердловской области] привыкла. [Но если] будет возможность — без войны — кончено, приеду [в Луганск]. Это родина. Там мои родственники, мать похоронена», — заключила женщина. Ее дом в Луганске стоит, хоть и поврежденный в результате обстрелов. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженка из Луганска Светлана Тарабановская, придя на референдум о вхождении ЛНР в состав России, вспомнила, как покинула регион восемь лет назад. Если республика станет частью РФ, она готова будет туда съездить, рассказала женщина URA.RU. «Рада за Луганск, рада, что такая возможность [появилась]. Я уже здесь [в Свердловской области] восемь лет. Когда война началась и нас бомбили, пришлось уехать. Сегодня с удовольствием с сыном мы приехали, проголосовали за Луганск — чтобы он вошел в состав России», — поделилась пенсионерка. По ее словам, в ЛНР у нее остались дочь и внучка. Связи с ними последние два дня не было. «Переживаю. Бомбят. Снаряды летят в сторону России, Белгорода. Я думаю, что [они, родственники] голосуют», — добавила Светлана Тарабановская. «Я уже здесь [в Свердловской области] привыкла. [Но если] будет возможность — без войны — кончено, приеду [в Луганск]. Это родина. Там мои родственники, мать похоронена», — заключила женщина. Ее дом в Луганске стоит, хоть и поврежденный в результате обстрелов. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.