Власти Херсона приняли решение о проведении референдума

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Власти Херсона утвердили дату проведения референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Власти Херсона приняли решение о проведении референдума о присоединении к РФ. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо.

Он отметил, что необходимо создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Ранее жители Херсонской области изъявляли желание как можно скорее провести референдум. Об этом сообщал глава региона Стремоусов.

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Власти Херсона приняли решение о проведении референдума о присоединении к РФ. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо. Он отметил, что необходимо создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Ранее жители Херсонской области изъявляли желание как можно скорее провести референдум. Об этом сообщал глава региона Стремоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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