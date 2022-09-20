Власти Херсона приняли решение о проведении референдума

20 сентября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Власти Херсона утвердили дату проведения референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Власти Херсона приняли решение о проведении референдума о присоединении к РФ. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо. Он отметил, что необходимо создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Ранее жители Херсонской области изъявляли желание как можно скорее провести референдум. Об этом сообщал глава региона Стремоусов.

Власти Херсона приняли решение о проведении референдума о присоединении к РФ. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо. Он отметил, что необходимо создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Ранее жители Херсонской области изъявляли желание как можно скорее провести референдум. Об этом сообщал глава региона Стремоусов.