Пушилин решил объединиться с Пасечником для проведения референдума 19 сентября 2022 в 22:35 Размер текста - 17 + Глава ЛНР хочет объединиться с главой ДНР для проведения референдума Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником для проведения референдума. Об этом сообщает глава ДНР в своем telegram-канале. «Нам сегодня поступили обращения от Общественных палат. Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, те алгоритмы, которые позволят начать решать вопрос подготовки к референдумам», — сказал Пушилин в ходе телефонного разговора с Пасечником. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником для проведения референдума. Об этом сообщает глава ДНР в своем telegram-канале. «Нам сегодня поступили обращения от Общественных палат. Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, те алгоритмы, которые позволят начать решать вопрос подготовки к референдумам», — сказал Пушилин в ходе телефонного разговора с Пасечником. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям