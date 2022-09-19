Пушилин решил объединиться с Пасечником для проведения референдума

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Глава ЛНР хочет объединиться с главой ДНР для проведения референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником для проведения референдума. Об этом сообщает глава ДНР в своем telegram-канале.

«Нам сегодня поступили обращения от Общественных палат. Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, те алгоритмы, которые позволят начать решать вопрос подготовки к референдумам», — сказал Пушилин в ходе телефонного разговора с Пасечником.

Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником для проведения референдума. Об этом сообщает глава ДНР в своем telegram-канале. «Нам сегодня поступили обращения от Общественных палат. Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, те алгоритмы, которые позволят начать решать вопрос подготовки к референдумам», — сказал Пушилин в ходе телефонного разговора с Пасечником. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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