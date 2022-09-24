У пермяков не получится задать губернатору Махонину важные вопросы

Запланированный на 26 сентября прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в ходе которого жители региона могут задавать интересующие их вопросы, перенесен. Об этом сообщил лично глава Прикамья в cвоем telegram-канале.
«Сообщаю, что запланированный на завтра прямой эфир переносится из-за изменений в моем рабочем графике <…> Эфир обязательно проведем, о новой дате и времени сообщу вам здесь же», — написал Махонин.
При этом губернатор Прикамья отметил, что на все вопросы (люди их задавали в комментариях под анонсом онлайн-встречи в соцсети «ВКонтакте» на странице Махонина) обязательно поступят ответы. Он также пообещал «ответить в своих аккаунтах» на те из них, которые получат больше всего откликов.
В марте URA.RU писало, что жительница северного поселка Юрла пожаловалась главе региона на то, что местный детсад до сих пор отапливается дровами. Об этом женщина рассказала, дозвонившись в прямой эфир с губернатором, который транслировала ГТРК «Пермь».
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Запланированный на 26 сентября прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в ходе которого жители региона могут задавать интересующие их вопросы, перенесен. Об этом сообщил лично глава Прикамья в cвоем telegram-канале. «Сообщаю, что запланированный на завтра прямой эфир переносится из-за изменений в моем рабочем графике <…> Эфир обязательно проведем, о новой дате и времени сообщу вам здесь же», — написал Махонин. При этом губернатор Прикамья отметил, что на все вопросы (люди их задавали в комментариях под анонсом онлайн-встречи в соцсети «ВКонтакте» на странице Махонина) обязательно поступят ответы. Он также пообещал «ответить в своих аккаунтах» на те из них, которые получат больше всего откликов. В марте URA.RU писало, что жительница северного поселка Юрла пожаловалась главе региона на то, что местный детсад до сих пор отапливается дровами. Об этом женщина рассказала, дозвонившись в прямой эфир с губернатором, который транслировала ГТРК «Пермь».