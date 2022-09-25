Как правило, на прилавках магазинов такое не увидишь
Морковь в форме человеческой ладони выросла у жительницы Кургана. Женщина поделилась фотографией в интернете.
«Морковный приветик», — написала курганчанка. Женщина опубликовала пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало о жителях Курганской области, которые фотографировали урожай картофеля, напоминающий сердце. А в Сафакулевском районе региона выросли помидоры с рожками.
Жительница Кургана опубликовала фотографию необычной моркови
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»