25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жительница Кургана похвасталась морковью в форме ладони. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, овощи, продуктовый магазин, морковь
Как правило, на прилавках магазинов такое не увидишь Фото:

Морковь в форме человеческой ладони выросла у жительницы Кургана. Женщина поделилась фотографией в интернете.

«Морковный приветик», — написала курганчанка. Женщина опубликовала пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о жителях Курганской области, которые фотографировали урожай картофеля, напоминающий сердце. А в Сафакулевском районе региона выросли помидоры с рожками.

Жительница Кургана опубликовала фотографию необычной моркови
Фото:

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Морковь в форме человеческой ладони выросла у жительницы Кургана. Женщина поделилась фотографией в интернете. «Морковный приветик», — написала курганчанка. Женщина опубликовала пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о жителях Курганской области, которые фотографировали урожай картофеля, напоминающий сердце. А в Сафакулевском районе региона выросли помидоры с рожками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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