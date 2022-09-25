Мэр Котова распорядилась начать отопительный сезон в Челябинске

26 сентября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Тепло придет во всем дома Челябинска до конца недели Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Челябинске 26 сентября стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение отдала на аппаратном совещании глава города Наталья Котова. «Настало время начать отопительный период. С сегодняшнего дня все теплоснабжающие организации получили указание обеспечить подачу тепла. Как правило, на заполнение системы и сопутствующие работы уходит два-три дня», — указала Котова. По словам вице-мэра Александра Астахова, к концу недели тепло получат все потребители. При этом подключение социальных объектов началось уже на прошлой неделе. Так, на 23 сентября тепло было подано в девять школ и 164 детских сада. Резкое похолодание началось в Челябинской области с 25 сентября. В понедельник температура упала почти до нулевой отметки на фоне проливных дождей. В ближайшие ночи синоптики обещают южноуральцам заморозки — температура будет опускаться на несколько градусов ниже нуля.

В Челябинске 26 сентября стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение отдала на аппаратном совещании глава города Наталья Котова. «Настало время начать отопительный период. С сегодняшнего дня все теплоснабжающие организации получили указание обеспечить подачу тепла. Как правило, на заполнение системы и сопутствующие работы уходит два-три дня», — указала Котова. По словам вице-мэра Александра Астахова, к концу недели тепло получат все потребители. При этом подключение социальных объектов началось уже на прошлой неделе. Так, на 23 сентября тепло было подано в девять школ и 164 детских сада. Резкое похолодание началось в Челябинской области с 25 сентября. В понедельник температура упала почти до нулевой отметки на фоне проливных дождей. В ближайшие ночи синоптики обещают южноуральцам заморозки — температура будет опускаться на несколько градусов ниже нуля.