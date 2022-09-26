Иностранные наблюдатели удивились большим очередям на референдуме в Запорожье

26 сентября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Мирные жители поблагодарили иностранных наблюдателей за присутствие на референдуме Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ в Запорожской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сопровождающая делегации иностранных наблюдателей. «У наблюдателей было очень много удивления, потому что они никогда не видели такого ажиотажа и таких очередей из людей, которые наперебой хотят проголосовать. И когда они общались, простые люди всегда благодарили их за то, что они приехали показать правду, что никто их не загоняет голосовать насильно», — рассказала сопровождающая. В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следят 133 иностранных наблюдателя, пишет RT. По данным на 25 сентября, явка на выборах в Запорожье составила 51,55%, пишет агентство Nation News.

Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ в Запорожской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сопровождающая делегации иностранных наблюдателей. «У наблюдателей было очень много удивления, потому что они никогда не видели такого ажиотажа и таких очередей из людей, которые наперебой хотят проголосовать. И когда они общались, простые люди всегда благодарили их за то, что они приехали показать правду, что никто их не загоняет голосовать насильно», — рассказала сопровождающая. В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следят 133 иностранных наблюдателя, пишет RT. По данным на 25 сентября, явка на выборах в Запорожье составила 51,55%, пишет агентство Nation News.