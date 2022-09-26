Иностранные наблюдатели удивились большим очередям на референдуме в Запорожье

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, очередь , референдум, голосование, выборы 2016
Мирные жители поблагодарили иностранных наблюдателей за присутствие на референдуме Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ в Запорожской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сопровождающая делегации иностранных наблюдателей.

«У наблюдателей было очень много удивления, потому что они никогда не видели такого ажиотажа и таких очередей из людей, которые наперебой хотят проголосовать. И когда они общались, простые люди всегда благодарили их за то, что они приехали показать правду, что никто их не загоняет голосовать насильно», — рассказала сопровождающая.

В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следят 133 иностранных наблюдателя, пишет RT. По данным на 25 сентября, явка на выборах в Запорожье составила 51,55%, пишет агентство Nation News.

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Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ в Запорожской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сопровождающая делегации иностранных наблюдателей. «У наблюдателей было очень много удивления, потому что они никогда не видели такого ажиотажа и таких очередей из людей, которые наперебой хотят проголосовать. И когда они общались, простые люди всегда благодарили их за то, что они приехали показать правду, что никто их не загоняет голосовать насильно», — рассказала сопровождающая. В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следят 133 иностранных наблюдателя, пишет RT. По данным на 25 сентября, явка на выборах в Запорожье составила 51,55%, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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