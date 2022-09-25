Суд в Челябинске вынес приговор по делу о взрыве в ковидном госпитале

26 сентября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Из-за ЧП выбило окна в соседних домах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 Виктора Вяткина, обвиняемого в халатности, которая привела ко взрыву кислородной станции 31 октября 2020 года. Врач приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей и двум годам лишения права занимать должности на госслужбе, сообщил источник URA.RU в суде. По данным следствия, именно с разрешения подсудимого в больнице установили кислородный пункт во время пандемии коронавируса. Проектной документации и разрешения Ростехнадзора на него не было, но все документы о вводе в эксплуатацию были подписаны. Гособвинитель в прениях просил для Вяткина, не признавшего вину, год и 10 месяцев исправительных работ, а также взыскание ущерба на сумму 19,1 млн рублей. Сам врач просил об оправдании. Взрыв произошел утром 31 октября 2020 года. Станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. Волной взрыва, после которого начался пожар, выбило стекла в соседних зданиях. Всех пациентов эвакуировали в другие больницы. Несколько человек умерли непосредственно перед взрывом. Еще двое скончались после эвакуации. Ростехнадхор назвал причиной ЧП использование нештатного оборудования.

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 Виктора Вяткина, обвиняемого в халатности, которая привела ко взрыву кислородной станции 31 октября 2020 года. Врач приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей и двум годам лишения права занимать должности на госслужбе, сообщил источник URA.RU в суде. По данным следствия, именно с разрешения подсудимого в больнице установили кислородный пункт во время пандемии коронавируса. Проектной документации и разрешения Ростехнадзора на него не было, но все документы о вводе в эксплуатацию были подписаны. Гособвинитель в прениях просил для Вяткина, не признавшего вину, год и 10 месяцев исправительных работ, а также взыскание ущерба на сумму 19,1 млн рублей. Сам врач просил об оправдании. Взрыв произошел утром 31 октября 2020 года. Станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. Волной взрыва, после которого начался пожар, выбило стекла в соседних зданиях. Всех пациентов эвакуировали в другие больницы. Несколько человек умерли непосредственно перед взрывом. Еще двое скончались после эвакуации. Ростехнадхор назвал причиной ЧП использование нештатного оборудования.