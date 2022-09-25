25 сентября 2022

В свердловскую реку вылилось дизельное топливо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, река исеть, выбросы, сброс нечистот, экология
По чьей вине топливо оказалось в воде, пока не установлено Фото:

Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве.

«На топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО „Невьянский цементник“ и местом хранения топлива АО „Авангард“ в поселке Цементный Невьянского района, протяженностью 700 метров, по предварительным данным, 23 сентября произошла утечка дизельного топлива в результате повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами. В результате разлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В ходе проверки будут установлены причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде. Также будет проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд», — добавили там.

В феврале 2022-го URA.RU рассказывало о попадании нефтепродуктов в реку Патрушиха (Екатеринбург). Проверку тогда проводило другое ведомство — Росприроднадзор.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве. «На топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО „Невьянский цементник“ и местом хранения топлива АО „Авангард“ в поселке Цементный Невьянского района, протяженностью 700 метров, по предварительным данным, 23 сентября произошла утечка дизельного топлива в результате повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами. В результате разлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В ходе проверки будут установлены причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде. Также будет проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд», — добавили там. В феврале 2022-го URA.RU рассказывало о попадании нефтепродуктов в реку Патрушиха (Екатеринбург). Проверку тогда проводило другое ведомство — Росприроднадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...