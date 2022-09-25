В свердловскую реку вылилось дизельное топливо

26 сентября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

По чьей вине топливо оказалось в воде, пока не установлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве. «На топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО „Невьянский цементник“ и местом хранения топлива АО „Авангард“ в поселке Цементный Невьянского района, протяженностью 700 метров, по предварительным данным, 23 сентября произошла утечка дизельного топлива в результате повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами. В результате разлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В ходе проверки будут установлены причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде. Также будет проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд», — добавили там. В феврале 2022-го URA.RU рассказывало о попадании нефтепродуктов в реку Патрушиха (Екатеринбург). Проверку тогда проводило другое ведомство — Росприроднадзор.

Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка, уточнили в надзорном ведомстве. «На топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО „Невьянский цементник“ и местом хранения топлива АО „Авангард“ в поселке Цементный Невьянского района, протяженностью 700 метров, по предварительным данным, 23 сентября произошла утечка дизельного топлива в результате повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами. В результате разлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В ходе проверки будут установлены причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде. Также будет проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд», — добавили там. В феврале 2022-го URA.RU рассказывало о попадании нефтепродуктов в реку Патрушиха (Екатеринбург). Проверку тогда проводило другое ведомство — Росприроднадзор.