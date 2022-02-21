В речную воду Екатеринбурга сливают продукты нефтепереработки

Надзорные органы города предположили, что слив продуктов нефтепереработки происходит со стороны автостанции, расположенной на нечетной стороне улицы Походная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приток реки Патрушиха на улице Походной в Екатеринбурге загрязняется продуктами нефтепереработки. Информацией о загрязнении поделился читатель URA.RU.

«С левого притока в Патрушиху вливается то ли масло, то ли бензин. Характерное пятно виднеется, но сразу заметно, что это именно с притока реки, со стороны улицы Походной», — сообщил собеседник агентства.

Одним из вариантов возможной утечки нефтепродуктов в реку рассматривалась Автозаправочная станция (АЗС) BNR, находящаяся на улице Походная, 78. На вопросы корреспондента URA.RU управляющий АЗС ответил, что в последние дни подобных инцидентов на станции обнаружено не было. Более того, по словам управляющего автозаправочной станцией, в отношении возможных протечек уже проводилась экспертиза сотрудниками Росприроднадзора и инспекции по охране природы города, но эксперты заключили, что вина лежит не на АЗС.

На момент проведения проверки, надзорные органы предположили, что слив продуктов нефтепереработки происходит со стороны автостанции, расположенной на нечетной стороне улицы Походная. Корреспондент URA.RU отправил запросы с уточнением заключений в Росприроднадзор и инспекцию охраны окружающей среды города, но на момент публикации ответа не поступило.

Аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza на основе данных Росгидромета заявила, что Свердловская область стала лидером по загрязнению пресных вод. За прошедший год в регионе зафиксировали 15% от общего числа высокого и экстремально высокого загрязнения вод. Основной причиной загрязнений называют непригодность очистных сооружений городского водоканала.

Место, где наблюдается маслянистое пятно, отмечено красной стрелкой. Отмечается, что установить наличие загрязнения на всей длине притока не удается из-за особенностей местности Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU

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