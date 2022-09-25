25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В правительстве Тюменской области готовится новое назначение

Дина Горковец возглавит департамент образования Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Александром Моором и Дмитрием Артюховым 49 школы. Тюмень , моор александр, райдер алексей, артюхов дмитрий
Алексей Райдер (на фото — слева) станет «освобожденным» замгубернатора Тюменской области Фото:

Директор департамента образования Тюмени Дина Горковец в ближайшее время возглавит департамент образования и науки Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом замгубернатора Алексей Райдер, совмещающий пост с руководством депобразования, станет «освобожденным» заместителем главы региона.

«Депобразования области возглавит Горковец. Райдер же как замгубернатора будет координировать эту сферу наряду с остальными, которые находятся под его контролем», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области и в региональный депобразования. Ответы на них ожидается.

Горковец была назначена главой городского департамента образования 16 августа 2021 года, до этого она работала директор тюменской гимназии №21. Райдер, сферы кроме образования, также координирует в правительстве деятельность: департамента культуры; департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования; департамента труда и занятости населения; комиссии по делам несовершеннолетних.

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Директор департамента образования Тюмени Дина Горковец в ближайшее время возглавит департамент образования и науки Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом замгубернатора Алексей Райдер, совмещающий пост с руководством депобразования, станет «освобожденным» заместителем главы региона. «Депобразования области возглавит Горковец. Райдер же как замгубернатора будет координировать эту сферу наряду с остальными, которые находятся под его контролем», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области и в региональный депобразования. Ответы на них ожидается. Горковец была назначена главой городского департамента образования 16 августа 2021 года, до этого она работала директор тюменской гимназии №21. Райдер, сферы кроме образования, также координирует в правительстве деятельность: департамента культуры; департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования; департамента труда и занятости населения; комиссии по делам несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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