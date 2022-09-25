В правительстве Тюменской области готовится новое назначение

Дина Горковец возглавит департамент образования Тюменской области

26 сентября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Алексей Райдер (на фото — слева) станет «освобожденным» замгубернатора Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Директор департамента образования Тюмени Дина Горковец в ближайшее время возглавит департамент образования и науки Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом замгубернатора Алексей Райдер, совмещающий пост с руководством депобразования, станет «освобожденным» заместителем главы региона. «Депобразования области возглавит Горковец. Райдер же как замгубернатора будет координировать эту сферу наряду с остальными, которые находятся под его контролем», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области и в региональный депобразования. Ответы на них ожидается. Горковец была назначена главой городского департамента образования 16 августа 2021 года, до этого она работала директор тюменской гимназии №21. Райдер, сферы кроме образования, также координирует в правительстве деятельность: департамента культуры; департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования; департамента труда и занятости населения; комиссии по делам несовершеннолетних.

Директор департамента образования Тюмени Дина Горковец в ближайшее время возглавит департамент образования и науки Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом замгубернатора Алексей Райдер, совмещающий пост с руководством депобразования, станет «освобожденным» заместителем главы региона. «Депобразования области возглавит Горковец. Райдер же как замгубернатора будет координировать эту сферу наряду с остальными, которые находятся под его контролем», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области и в региональный депобразования. Ответы на них ожидается. Горковец была назначена главой городского департамента образования 16 августа 2021 года, до этого она работала директор тюменской гимназии №21. Райдер, сферы кроме образования, также координирует в правительстве деятельность: департамента культуры; департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования; департамента труда и занятости населения; комиссии по делам несовершеннолетних.