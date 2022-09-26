Референдум в Херсонской области признан состоявшимся

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Единый день голосования 2019. Курган, пенсионерка, избирательная комиссия, кабинки для голосования, пожилая женщина, спортивный зал, бюллетени, избирательный участок, школьный спортзал, голосование, избиратели
Явка на голосовании в Херсонской области превысила 50% Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Херсонской области явка на голосовании по вхождению региона в состав России превысила 50%, соответственно референдум признан состоявшимся. Об этом сообщает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует Захарову РИА «Новости». По данным избиркома 25 тыс. человек, проголосовали за пределами Херсонской области, что позволило признать референдум состоявшимся.

В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ.

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В Херсонской области явка на голосовании по вхождению региона в состав России превысила 50%, соответственно референдум признан состоявшимся. Об этом сообщает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. «Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует Захарову РИА «Новости». По данным избиркома 25 тыс. человек, проголосовали за пределами Херсонской области, что позволило признать референдум состоявшимся. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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