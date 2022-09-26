Референдум в Херсонской области признан состоявшимся

В Херсонской области явка на голосовании по вхождению региона в состав России превысила 50%, соответственно референдум признан состоявшимся. Об этом сообщает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует Захарову РИА «Новости». По данным избиркома 25 тыс. человек, проголосовали за пределами Херсонской области, что позволило признать референдум состоявшимся.
В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ.
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В Херсонской области явка на голосовании по вхождению региона в состав России превысила 50%, соответственно референдум признан состоявшимся. Об этом сообщает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. «Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует Захарову РИА «Новости». По данным избиркома 25 тыс. человек, проголосовали за пределами Херсонской области, что позволило признать референдум состоявшимся. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ.