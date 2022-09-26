112: напавший на школу в Ижевске мужчина покончил с собой

Неизвестный напал на школу в Ижевске
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Неизвестный мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, покончил с собой. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Предварительно, мужчина, открывший огонь по школьникам покончил с собой. По последним данным, погиб охранник, шесть человек пострадали. Четверо в результате стрельбы, а двое получили травмы при эвакуации», — сообщает 112.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews