112: напавший на школу в Ижевске мужчина покончил с собой

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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Неизвестный напал на школу в Ижевске Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Неизвестный мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, покончил с собой. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Предварительно, мужчина, открывший огонь по школьникам покончил с собой. По последним данным, погиб охранник, шесть человек пострадали. Четверо в результате стрельбы, а двое получили травмы при эвакуации», — сообщает 112.

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Неизвестный мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, покончил с собой. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Предварительно, мужчина, открывший огонь по школьникам покончил с собой. По последним данным, погиб охранник, шесть человек пострадали. Четверо в результате стрельбы, а двое получили травмы при эвакуации», — сообщает 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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