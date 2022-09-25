25 сентября 2022
24 сентября 2022

Курганцам перечислили, какой транспорт подлежит передаче военным

Курганских владельцев транспорта, необходимого военным, известят повестками
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз патриот, трэкол вездеход
В военкомате рассказали, какой транспорт подлежит передаче в войска Фото:

Жителям Курганской области объяснили, какой транспорт может быть передан в распоряжение военных согласно недавнему приказу о частичной мобилизации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Те граждане или организации, которые владеют необходимыми для военных транспортными средствами, стоят на учете в комиссариатах», — рассказали в военкомате. Преимущественно это грузовики, УАЗы и мотоциклы «Урал».

Пока что в Курганской области к владельцам таких машин за предоставлением транспорта не обращались. В случае возникновения потребности и неявках по повесткам, сотрудники военкомата будут взаимодействовать с управлением Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцев предприятий обязали предоставить автомобили военным. Это стало известно после выхода мобилизационного приказа курганского военкома.

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Жителям Курганской области объяснили, какой транспорт может быть передан в распоряжение военных согласно недавнему приказу о частичной мобилизации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Те граждане или организации, которые владеют необходимыми для военных транспортными средствами, стоят на учете в комиссариатах», — рассказали в военкомате. Преимущественно это грузовики, УАЗы и мотоциклы «Урал». Пока что в Курганской области к владельцам таких машин за предоставлением транспорта не обращались. В случае возникновения потребности и неявках по повесткам, сотрудники военкомата будут взаимодействовать с управлением Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что владельцев предприятий обязали предоставить автомобили военным. Это стало известно после выхода мобилизационного приказа курганского военкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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