Курганцам перечислили, какой транспорт подлежит передаче военным

Жителям Курганской области объяснили, какой транспорт может быть передан в распоряжение военных согласно недавнему приказу о частичной мобилизации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Те граждане или организации, которые владеют необходимыми для военных транспортными средствами, стоят на учете в комиссариатах», — рассказали в военкомате. Преимущественно это грузовики, УАЗы и мотоциклы «Урал».
Пока что в Курганской области к владельцам таких машин за предоставлением транспорта не обращались. В случае возникновения потребности и неявках по повесткам, сотрудники военкомата будут взаимодействовать с управлением Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что владельцев предприятий обязали предоставить автомобили военным. Это стало известно после выхода мобилизационного приказа курганского военкома.
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