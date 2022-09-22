22 сентября 2022

Военный комиссариат обязал курганские предприятия передать армии автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Приказ военкомата в первую очередь коснется автотранспортных предприятий Фото:
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Начальников компаний, владеющих автомобилями, обязали в рамках частичной мобилизации передать транспортные средства организаций для нужд армии. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Приказ Военного комиссариата Курганской области. Приказываю руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства в соответствии с частными нарядами военных комиссариатов (муниципальных) для аппарата усиления в сроки и пункты, указанные в частных нарядах», — указано в документе, предоставленном URA.RU в военном комиссариате.

В документе указано, что руководители организаций, которые не предоставят транспортные средства в соответствии с нарядами или будут препятствовать поставке машин, понесут, в том числе, уголовную ответственность. Этот приказ в первую очередь касается автотранспортных предприятий. Представители военкомата отметили, что если физические лица являются владельцами грузовиков или УАЗов, то при необходимости этот приказ может коснуться и их.

21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. На призывных пунктах Курганской области уже заметили десятки мужчин.

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Начальников компаний, владеющих автомобилями, обязали в рамках частичной мобилизации передать транспортные средства организаций для нужд армии. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Приказ Военного комиссариата Курганской области. Приказываю руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства в соответствии с частными нарядами военных комиссариатов (муниципальных) для аппарата усиления в сроки и пункты, указанные в частных нарядах», — указано в документе, предоставленном URA.RU в военном комиссариате. В документе указано, что руководители организаций, которые не предоставят транспортные средства в соответствии с нарядами или будут препятствовать поставке машин, понесут, в том числе, уголовную ответственность. Этот приказ в первую очередь касается автотранспортных предприятий. Представители военкомата отметили, что если физические лица являются владельцами грузовиков или УАЗов, то при необходимости этот приказ может коснуться и их. 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. На призывных пунктах Курганской области уже заметили десятки мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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