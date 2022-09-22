Военный комиссариат обязал курганские предприятия передать армии автомобили

Приказ военкомата в первую очередь коснется автотранспортных предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Начальников компаний, владеющих автомобилями, обязали в рамках частичной мобилизации передать транспортные средства организаций для нужд армии. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Приказ Военного комиссариата Курганской области. Приказываю руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства в соответствии с частными нарядами военных комиссариатов (муниципальных) для аппарата усиления в сроки и пункты, указанные в частных нарядах», — указано в документе, предоставленном URA.RU в военном комиссариате.

В документе указано, что руководители организаций, которые не предоставят транспортные средства в соответствии с нарядами или будут препятствовать поставке машин, понесут, в том числе, уголовную ответственность. Этот приказ в первую очередь касается автотранспортных предприятий. Представители военкомата отметили, что если физические лица являются владельцами грузовиков или УАЗов, то при необходимости этот приказ может коснуться и их.

21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. На призывных пунктах Курганской области уже заметили десятки мужчин.