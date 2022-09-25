25 сентября 2022
24 сентября 2022

В школах Перми усиливают меры безопасности из-за стрельбы в Ижевске

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Об усилении мер безопасности в школах сообщили в городской мэрии Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Власти Перми усиливают меры безопасности в школах из-за трагедии в Ижевске. Официальный комментарий руководителя городского департамента образования Анны Деменевой пресс-служба мэрии разместила в своем telegram-канале.

«Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы № 88 в Ижевске. Этот случай требует от нас не снимать особое внимание безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов», — сообщила Анна Деменева.

Уточняется также, уроки второй смены сохраняются. Власти также просят учителей отнестись к ситуации с пониманием, в случае если родители захотят сегодня оставить детей дома.

Ранее URA.RU сообщало о нападении неизвестного на школу в Ижевске. По предварительным данным, вооруженный мужчина устроил стрельбу в учебном учреждении. Есть погибшие и раненые. Нападавший покончил с собой.

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Власти Перми усиливают меры безопасности в школах из-за трагедии в Ижевске. Официальный комментарий руководителя городского департамента образования Анны Деменевой пресс-служба мэрии разместила в своем telegram-канале. «Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы № 88 в Ижевске. Этот случай требует от нас не снимать особое внимание безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов», — сообщила Анна Деменева. Уточняется также, уроки второй смены сохраняются. Власти также просят учителей отнестись к ситуации с пониманием, в случае если родители захотят сегодня оставить детей дома. Ранее URA.RU сообщало о нападении неизвестного на школу в Ижевске. По предварительным данным, вооруженный мужчина устроил стрельбу в учебном учреждении. Есть погибшие и раненые. Нападавший покончил с собой.
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