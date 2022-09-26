Неизвестный мужчина напал на школу №88 в Ижевске
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. URA.RU приводит главное, что известно о стрельбе в школе к этой минуте.
- Мужчина в черной одежде ворвался в класс во время урока и начал стрелять, началась немедленная эвакуация;
- По данным МВД, в результате стрельбы погибли десять человек, пять из них — дети. 20 человек пострадали;
- По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой;
- На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что на месте работаю все спецслужбы;
- Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцова поручил направить в Ижевск спецгруппу от федерального министерства.
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