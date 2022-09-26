Что известно о стрельбе в школе Ижевска: главное. Видео

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Неизвестный мужчина напал на школу №88 в Ижевске Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. URA.RU приводит главное, что известно о стрельбе в школе к этой минуте.

  • Мужчина в черной одежде ворвался в класс во время урока и начал стрелять, началась немедленная эвакуация;
  • По данным МВД, в результате стрельбы погибли десять человек, пять из них — дети. 20 человек пострадали;
  • По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой;
  • На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что на месте работаю все спецслужбы;
  • Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцова поручил направить в Ижевск спецгруппу от федерального министерства.

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. URA.RU приводит главное, что известно о стрельбе в школе к этой минуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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