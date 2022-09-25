Бывшему начальнику курганского МЧС к шести годам колонии добавили штраф

Помимо лишения свободы сроком до 6 лет, бывшему начальнику курганского ГУ МЧС Олегу Рожкову назначили штраф в десятки тысяч рублей. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК РФ.
«Бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Рожков признан виновным в следующих преступлениях: п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий, ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а ч.1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.
В ведомстве сообщают, что, учитывая совокупность преступлений с указанным приговором, Рожкову назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы и штраф в 70 тысяч рублей. В том числе Рожкова лишили права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком 2 года, с лишением специального звания полковник внутренней службы.
До этого URA.RU писало, что суд посчитал необходимым назначить Олегу Рожкову наказание, связанное с реальным сроком лишения свободы. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занятия должности в госорганах на срок 2 года. Уголовное преследование Рожкова началось в марте 2020 года. Его обвиняли по ряду коррупционных преступлений.
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Помимо лишения свободы сроком до 6 лет, бывшему начальнику курганского ГУ МЧС Олегу Рожкову назначили штраф в десятки тысяч рублей. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК РФ. «Бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Рожков признан виновным в следующих преступлениях: п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий, ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а ч.1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В ведомстве сообщают, что, учитывая совокупность преступлений с указанным приговором, Рожкову назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы и штраф в 70 тысяч рублей. В том числе Рожкова лишили права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком 2 года, с лишением специального звания полковник внутренней службы. До этого URA.RU писало, что суд посчитал необходимым назначить Олегу Рожкову наказание, связанное с реальным сроком лишения свободы. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занятия должности в госорганах на срок 2 года. Уголовное преследование Рожкова началось в марте 2020 года. Его обвиняли по ряду коррупционных преступлений.