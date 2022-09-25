Первый снег выплат утром 26 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Снегопад, начавшийся в Екатеринбурге утром 26 сентября, привел к массовым падениям деревьев — в том числе на автомобили. Фотографиями горожане делятся в соцсетях.

На ул. Фурманова, 112 дерево рухнуло прямо на проезжую часть. Похожую картину наблюдали жильцы дома на ул. Парниковая, 9. «Перегорожен проезд и вход в подъезд. Машин, к счастью, не было и людей тоже», — рассказал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало и о других последствиях непогоды. В частности, горожане столкнулись с адскими пробками по пути на работу и резким взлетом цен на такси.

По данным Уралгидромета, осадки прекратятся к утру 27 сентября. «Но вся неделя ожидается очень холодной: 27—30 сентября ночью температура воздуха 0,-5°,местами до -9°, днем +2,+7°, что на 4-6° ниже нормы», — говорится в сообщении на сайте службы. Региональное управление МЧС рекомендовало свердловчанам не выходить в лес.

Ситуация на ул. Фурманова, 112 и во дворе дома на ул. Парниковая, 9 Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»