Екатеринбург встал в огромные пробки из-за снегопада

26 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

«Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге утром 26 сентября. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов из десяти. В частности, проблемы наблюдаются на ул. Куйбышева (от Вайнера до Гурзуфской и от Белинского до Луначарского), почти на всем протяжении улиц Московская и Радищева. Также серьезно затруднено движение на выезде из Академического района. По прогнозам синоптиков, дожди со снегом будут идти в Екатеринбурге весь день. Осадки прекратятся к утру 27 сентября. Всю неделю температура днем будет держаться на уровне чуть выше ноля градусов. Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты»

Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге утром 26 сентября. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов из десяти. В частности, проблемы наблюдаются на ул. Куйбышева (от Вайнера до Гурзуфской и от Белинского до Луначарского), почти на всем протяжении улиц Московская и Радищева. Также серьезно затруднено движение на выезде из Академического района. По прогнозам синоптиков, дожди со снегом будут идти в Екатеринбурге весь день. Осадки прекратятся к утру 27 сентября. Всю неделю температура днем будет держаться на уровне чуть выше ноля градусов.