25 сентября 2022

Екатеринбург встал в огромные пробки из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, пробка, эпидемия, авто, автомобили, виды екатеринбурга
«Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов Фото:

Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге утром 26 сентября. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов из десяти.

В частности, проблемы наблюдаются на ул. Куйбышева (от Вайнера до Гурзуфской и от Белинского до Луначарского), почти на всем протяжении улиц Московская и Радищева. Также серьезно затруднено движение на выезде из Академического района.

По прогнозам синоптиков, дожди со снегом будут идти в Екатеринбурге весь день. Осадки прекратятся к утру 27 сентября. Всю неделю температура днем будет держаться на уровне чуть выше ноля градусов.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге утром 26 сентября. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов из десяти. В частности, проблемы наблюдаются на ул. Куйбышева (от Вайнера до Гурзуфской и от Белинского до Луначарского), почти на всем протяжении улиц Московская и Радищева. Также серьезно затруднено движение на выезде из Академического района. По прогнозам синоптиков, дожди со снегом будут идти в Екатеринбурге весь день. Осадки прекратятся к утру 27 сентября. Всю неделю температура днем будет держаться на уровне чуть выше ноля градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...