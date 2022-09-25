Екатеринбург встал в огромные пробки из-за снегопада

«Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов
Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге утром 26 сентября. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах на шесть баллов из десяти.
В частности, проблемы наблюдаются на ул. Куйбышева (от Вайнера до Гурзуфской и от Белинского до Луначарского), почти на всем протяжении улиц Московская и Радищева. Также серьезно затруднено движение на выезде из Академического района.
По прогнозам синоптиков, дожди со снегом будут идти в Екатеринбурге весь день. Осадки прекратятся к утру 27 сентября. Всю неделю температура днем будет держаться на уровне чуть выше ноля градусов.
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