25 сентября 2022

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снегопадов в Свердловской области

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Виды Екатеринбурга, снег, зима, птичка, воробей, город екатеринбург, снегопад
Первый снег выпал на Среднем Урале утром 26 сентября Фото:

Реагируя на дожди и снегопады по всему региону, свердловское управление МЧС рекомендовало воздержаться от туристических вылазок на природу. Предупреждение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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«26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода. Уважаемые граждане! Просим вас воздержаться от посещения лесов и организации каких-либо туристических походов на время неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

По данным Уралгидромета, осадки прекратятся к утру 27 сентября. «Но вся неделя ожидается очень холодной: 27—30 сентября ночью температура воздуха 0,-5°,местами до -9°, днем +2,+7°, что на 4-6° ниже нормы», — говорится в последнем сообщении на сайте службы.

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Реагируя на дожди и снегопады по всему региону, свердловское управление МЧС рекомендовало воздержаться от туристических вылазок на природу. Предупреждение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода. Уважаемые граждане! Просим вас воздержаться от посещения лесов и организации каких-либо туристических походов на время неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. По данным Уралгидромета, осадки прекратятся к утру 27 сентября. «Но вся неделя ожидается очень холодной: 27—30 сентября ночью температура воздуха 0,-5°,местами до -9°, днем +2,+7°, что на 4-6° ниже нормы», — говорится в последнем сообщении на сайте службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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