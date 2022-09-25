МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снегопадов в Свердловской области

Реагируя на дожди и снегопады по всему региону, свердловское управление МЧС рекомендовало воздержаться от туристических вылазок на природу. Предупреждение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода. Уважаемые граждане! Просим вас воздержаться от посещения лесов и организации каких-либо туристических походов на время неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
По данным Уралгидромета, осадки прекратятся к утру 27 сентября. «Но вся неделя ожидается очень холодной: 27—30 сентября ночью температура воздуха 0,-5°,местами до -9°, днем +2,+7°, что на 4-6° ниже нормы», — говорится в последнем сообщении на сайте службы.
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