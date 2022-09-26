В Кремле раскрыли, кто стоит за стрельбой в школе Ижевска

Президент РФ скорбит в связи с гибелью людей в Ижевске, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Человек, который стрелял в одной из школ Ижевста, принадлежал к неофашистской организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трагические новости из Ижевска. Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел теракт. Лицо [которое устроило теракт], судя по всему, принадлежит неофашистской организации», — отметил он на конференц-колле.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.
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