В Кремле раскрыли, кто стоит за стрельбой в школе Ижевска

Песков: за стрельбой в школе Ижевска, где погибли дети, стоят неофашисты
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Президент РФ скорбит в связи с гибелью людей в Ижевске, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Человек, который стрелял в одной из школ Ижевста, принадлежал к неофашистской организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трагические новости из Ижевска. Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел теракт. Лицо [которое устроило теракт], судя по всему, принадлежит неофашистской организации», — отметил он на конференц-колле.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.

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Человек, который стрелял в одной из школ Ижевста, принадлежал к неофашистской организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трагические новости из Ижевска. Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел теракт. Лицо [которое устроило теракт], судя по всему, принадлежит неофашистской организации», — отметил он на конференц-колле. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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