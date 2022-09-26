В Кремле раскрыли, кто стоит за стрельбой в школе Ижевска Песков: за стрельбой в школе Ижевска, где погибли дети, стоят неофашисты 26 сентября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 + Президент РФ скорбит в связи с гибелью людей в Ижевске, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Человек, который стрелял в одной из школ Ижевста, принадлежал к неофашистской организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трагические новости из Ижевска. Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел теракт. Лицо [которое устроило теракт], судя по всему, принадлежит неофашистской организации», — отметил он на конференц-колле. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей. Человек, который стрелял в одной из школ Ижевста, принадлежал к неофашистской организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трагические новости из Ижевска. Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел теракт. Лицо [которое устроило теракт], судя по всему, принадлежит неофашистской организации», — отметил он на конференц-колле. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям