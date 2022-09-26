СКР: напавший на школу был в майке с нацистской символикой

В Следственном комитете заявили о девяти погибших при стрельбе в школе Ижевска

26 сентября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

По факту стрельбы в школе №88 в Ижевске и гибели людей возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба По факту стрельбы в школе №88 в Ижевске и гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. По данным СКР, злоумышленник, напавший на школу, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц… общеопасным способом), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). «По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек. Это два охранника школы и двое учителей, а также пятеро школьников. Есть раненые», — сообщили в пресс-службе СКР. Нападавший покончил с собой. По данным СКР, на нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов у злоумышленника не обнаружили, личность нападавшего устанавливается.

По факту стрельбы в школе №88 в Ижевске и гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. По данным СКР, злоумышленник, напавший на школу, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц… общеопасным способом), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). «По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек. Это два охранника школы и двое учителей, а также пятеро школьников. Есть раненые», — сообщили в пресс-службе СКР. Нападавший покончил с собой. По данным СКР, на нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов у злоумышленника не обнаружили, личность нападавшего устанавливается.