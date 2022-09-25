Челябинский губернатор Текслер встретится с президентом Туркменистана

26 сентября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер работает в Ашхабаде с делегацией челябинских предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведет рабочую встречу с губернатором Челябинский области Алексеем Текслером. Она запланирована в рамках визита челябинской делегации в Ашхабад, сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе главы региона. «Губернатор уже провел ряд встреч с членами кабинета министров Туркменистана. Переговоры были посвящены вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Также запланирована встреча с президентом Сердаром Бердымухамедовым», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. Сотрудничество в сфере АПК Текслер обсудил с зампредом кабинета министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана Аллануром Алтыевым. Также он провел переговоры с вице-премьером правительства республики Чарымурадом Пурчековым, главой минэнерго Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Туркменистана Баймыратом Аннамаммедовым. Состоялись переговоры с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, главой государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем госкорпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. В обсуждении сотрудничества в нефтегазовой сфере приняли участие представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар», автозавода «Урал». «Металлургическая продукция ММК, „Конара“ очень заинтересовала коллег из нефтепереработки. Компания „Модерн Гласс“, производящая уникальные стеклопакеты, может быть задействована в строительстве „Ашхабад-Сити“. Большой интерес и к нашей дорожной технике — продукции автозавода „Урал“, ЧТЗ, ДСТ „Урал“. Мы договорились о поставках трубной продукции», — подвел промежуточные итоги визита Текслер. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведет рабочую встречу с губернатором Челябинский области Алексеем Текслером. Она запланирована в рамках визита челябинской делегации в Ашхабад, сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе главы региона. «Губернатор уже провел ряд встреч с членами кабинета министров Туркменистана. Переговоры были посвящены вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Также запланирована встреча с президентом Сердаром Бердымухамедовым», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. Сотрудничество в сфере АПК Текслер обсудил с зампредом кабинета министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана Аллануром Алтыевым. Также он провел переговоры с вице-премьером правительства республики Чарымурадом Пурчековым, главой минэнерго Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Туркменистана Баймыратом Аннамаммедовым. Состоялись переговоры с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, главой государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем госкорпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. В обсуждении сотрудничества в нефтегазовой сфере приняли участие представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар», автозавода «Урал». «Металлургическая продукция ММК, „Конара“ очень заинтересовала коллег из нефтепереработки. Компания „Модерн Гласс“, производящая уникальные стеклопакеты, может быть задействована в строительстве „Ашхабад-Сити“. Большой интерес и к нашей дорожной технике — продукции автозавода „Урал“, ЧТЗ, ДСТ „Урал“. Мы договорились о поставках трубной продукции», — подвел промежуточные итоги визита Текслер.